Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметил, что американский паспорт необходим хоккеисту для решения социальных и бытовых вопросов.

— У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за мою национальную сборную, — цитирует «Интерфакс» Малкина. — Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более 9 месяцев году.

Обиды я ни на кого не держу. Возможно, все это из-за плохой информированности и негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно — сосредоточиться на хоккее, чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну.