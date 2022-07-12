Легков сыграет в любительской хоккейной команде Плющенко

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков рассказал «СЭ» о том, что он сыграет в любительской хоккейной команде Евгения Плющенко.

«Конечно, это так! Я тренируюсь каждый день. Почему решил себя попробовать в хоккее? Я начинал с него. Когда увидите меня на льду? Надо узнать у Евгения. Я только вернулся с отпуска. Я в команде, тренируемся, но Евгений организовывает командные игры. Надеюсь, что скоро нам все скажет. Я на связи с ним нахожусь, все хорошо. Как будет игра, вы все увидите», — сказал Легков «СЭ».

Ранее о том, что Легков может сыграть в команде Плющенко писал ТАСС.