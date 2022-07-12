Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2022
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 17:37

Легков сыграет в любительской хоккейной команде Плющенко

Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков рассказал «СЭ» о том, что он сыграет в любительской хоккейной команде Евгения Плющенко.

«Конечно, это так! Я тренируюсь каждый день. Почему решил себя попробовать в хоккее? Я начинал с него. Когда увидите меня на льду? Надо узнать у Евгения. Я только вернулся с отпуска. Я в команде, тренируемся, но Евгений организовывает командные игры. Надеюсь, что скоро нам все скажет. Я на связи с ним нахожусь, все хорошо. Как будет игра, вы все увидите», — сказал Легков «СЭ».

Ранее о том, что Легков может сыграть в команде Плющенко писал ТАСС.

Александр Легков
Евгений Плющенко
0
Читайте также
Как правильно выбрать электросамокат
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналист из США раскритиковал Овечкина за отказ говорить о ситуации с Федотовым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости