Люк Тардиф не будет переизбираться на пост президента ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф не будет переизбираться на новый срок, сообщает пресс-служба организации.

Он покинет пост по истечении действующего срока полномочий.

«ИИХФ полностью уважает его решение не баллотироваться и признает значение его вклада. Тардиф останется на своем посту до окончания своего срока в октябре, курируя текущие инициативы по развитию, коммерческие возможности и подготовку к грядущим мероприятиям, включая предстоящие чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года», — говорится в заявлении пресс-службы ИИХФ.

Француз возглавляет ИИХФ с 2021 года, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля.

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