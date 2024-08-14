Любимов рассказал, какую премию получил за победу в Кубке Франции по хоккею

Нападающий «Гренобля» Роман Любимов рассказал, сколько денег он получил за победу в Кубке Франции в прошлом сезоне.«Гренобль» в финале победил «Дюнкерк Корсарс» (7:4).

«Кубок Франции — 500 евро. Купил две пары кроссовок себе и жене», — цитирует Любимова Legalbet.

В финальном матче хоккеист сделал две результативные передачи. Клуб в четертый раз стал обладателем данного трофея.

В КХЛ (КХЛ) нападающий играл за «Спартак», ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».