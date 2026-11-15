«Лос-Анджелес» — «Калгари»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 15 ноября. Встреча пройдет на арене «Crypto.com Arena» в Лос-Анджелесе (США) и начнется в 06.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

15 ноября, 06:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Калгари

Следить за ключевыми событиями игры «Лос-Анджелес» — «Калгари» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

В России официальная прямая трансляция встречи на телеканалах и онлайн-платформах не анонсирована.

НХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика команд и последние новости регулярного чемпионата.