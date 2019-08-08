Линус Видель хочет продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий Линус Виделль может вернуться в Швецию. В прошедшем сезоне 34-летний швед выступал за рижское "Динамо", но у него закончился контракт и он стал свободным агентом, сообщает Hockeynews.se.

Виделль хотел бы продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге, но пока не получил устраивающее его предложение. Если хорошего варианта не возникнет, то он планирует играть на родине.

В прошлом сезоне Виделль провел в КХЛ 49 матчей и набрал 48 (24+24) очков, став лучшим бомбардиром команды.