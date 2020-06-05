Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал изменения в тренерских штабах сборных России.

— О том, что главный тренер национальной сборной будет Валерий Брагин, а молодежной — Игорь Ларионов, было известно давно. Эти назначения ожидаемы и очень логичны. Мы видели, в какой хоккей играла молодежная сборная России под их руководством: это был атакующий комбинационный хоккей, на который было приятно смотреть и который давал результат. И пусть нашей сборной не хватило совсем чуть-чуть для победы, было ясно, что именно так должны играть все наши сборные команды.

Брагина и Ларионова не нужно представлять — их знает весь хоккейный мир. Опыта и знаний им безусловно хватит чтобы работать с главными командами нашей страны. Новые тренеры команд U17 и U16 легко вольются в систему сборных, где проповедают единую модель игры, работают по методикам Национальной программы подготовки хоккеистов.

Брагин — новый главный тренер сборной России. Это одновременно логично и удивительно