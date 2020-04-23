«Легендарный полуфинал». В ФХР напомнили о невероятном пента-трике Буре финнам в Нагано

ФХР вспомнил матч между сборными России и Финляндии в 1/2 финала хоккейного турнира зимней Олимпиады 1998 года в японском Нагано (7:4). В нем форвард национальной команды Павел Буре оформил пента-трик.

? Олимпийский хоккейный турнир в Нагано в 1998 году называли «Турниром века» — на нём собрались сильнейшие хоккеисты. Его полуфинал стал легендарным: Павел Буре забил пять голов в матче — и с этим достижением даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.#снамироссия pic.twitter.com/AKiM9ffA7e — Хоккей России (@russiahockey) April 23, 2020

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.

Подробнее о хоккейном турнире Олимпиады-1998 можно прочитать здесь.