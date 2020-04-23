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«Легендарный полуфинал». В ФХР напомнили о невероятном пента-трике Буре финнам в Нагано

14:07
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ФХР вспомнил матч между сборными России и Финляндии в 1/2 финала хоккейного турнира зимней Олимпиады 1998 года в японском Нагано (7:4). В нем форвард национальной команды Павел Буре оформил пента-трик.

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.

Подробнее о хоккейном турнире Олимпиады-1998 можно прочитать здесь.

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