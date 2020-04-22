Ледовые катки в Китае откроют 27 апреля

Все ледовые катки в Китае возобновят работу 27 апреля, сообщил китайский журналист Ли Лонгму.

— Все ледовые катки в Китае будут открыты 27 апреля, — сообщил в своем Twitter Ли. — Все хоккейные программы в Китае возобновят работу 7 мая.

#hockeyisback all the ice rinks will be opened on APR 27th and Minor Hockey Programs will start on May 7th in China.@rwesthead @vorkywh24 @IIHFHockey @kevinweeks — Longmou Li (@lilongmou) April 22, 2020

Ранее катки были закрыты из-за пандемии коронавируса, от которой Китай пострадал одним из первых. Сейчас в стране зарегистрировано 82 788 случаев заражения инфекцией, полностью выздоровел 77 151 человек. Зафиксировано 4 632 летальных исхода.