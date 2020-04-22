Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей

Ледовые катки в Китае откроют 27 апреля

12:26

Все ледовые катки в Китае возобновят работу 27 апреля, сообщил китайский журналист Ли Лонгму.

— Все ледовые катки в Китае будут открыты 27 апреля, — сообщил в своем Twitter Ли. — Все хоккейные программы в Китае возобновят работу 7 мая.

Ранее катки были закрыты из-за пандемии коронавируса, от которой Китай пострадал одним из первых. Сейчас в стране зарегистрировано 82 788 случаев заражения инфекцией, полностью выздоровел 77 151 человек. Зафиксировано 4 632 летальных исхода.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир