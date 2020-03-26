Ларионов показал, какие продукты выбирает во время пандемии коронавируса

Четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов показал, какие продукты старается выбирать в условиях пандемии коронавируса.

— Витамины, витамины, витамины, — подписал Ларионов фотографии с овощами. — В этот период пандемии и не только. Стиль жизни! Всем здоровья и терпения! Нам всем надо подумать и осмотреться, куда мы движемся вместе с планетой Земля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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