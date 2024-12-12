Курбатов: «ИИХФ не хочет видеть россиян, формулировка об отстранении — фуфло»
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что подвижек в сторону допуска российской национальной команды к участию в международных турнирах на данный момент нет.
«ИИХФ вообще не хочет нас видеть, — приводит РИА «Новости» слова Курбатова. — Мы с Александром Кикнадзе хотели посетить конгресс, но они нашу регистрацию поменяли и перевели наше участие с очного на заочное. То есть если бы мы приехали, то нам бы не выдали аккредитации и не пустили в зал».
Генеральный директор ФХР назвал решение ИИХФ об отстранении России политически мотивированным.
«Их объяснения о соображениях безопасности — это абсурд. Формулировка ИИХФ о нашем отстранении — это фуфло. Какая еще безопасность? Это чисто политическое решение», — подчеркнул Курбатов.
В конце февраля 2022 года Совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Впоследствии организация дважды продлевала отстранение россиян и белорусов. В 2025 году ИИХФ рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|5
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
|12.12
|03:00
|
Баффало – Рейнджерс
|2 : 3
|12.12
|03:30
|
Оттава – Анахайм
|5 : 1