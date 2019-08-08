"Куньлунь" заменит сборная Кубка губернатора Челябинской области

"Куньлунь Ред Стар" снялся с Кубка губернатора Челябинской области. Для замены китайского клуба будет создана сборная Кубка губернатора Челябинской области, сообщает официальный сайт "Трактора".

Китайский клуб не примет участия в Кубке губернатора, поскольку команда не сумела получить в российском консульстве въездные визы на нужные даты. Игроки и тренеры команды "Куньлунь Ред Стар" должны были прилететь сегодня ночью, но этого не произошло.

В качестве выхода из ситуации было принято решение создать сборную Кубка губернатора Челябинской области. В ее состав войдут две пятерки из челябинского клуба, по одной из "Металлурга" и "Северстали". ​