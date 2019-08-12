Кучеров признан лучшим крайним нападающим по версии официального сайта НХЛ

Журналисты официального сайта НХЛ определили лучших крайних нападающих лиги. Список возглавил вингер "Тампы" Никита Кучеров, который в прошлом сезон получил приз самому ценному игроку и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Второе место занял правый крайний "Чикаго" Патрик Кэйн, тройку лучших замкнул капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Также в двадцатку лучших вошли новичок "Рейнджерс" Артемий Панарин (8-е место) и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (14-е).