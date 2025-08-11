Кубок Минска 2025: даты проведения, состав участников, расписание матчей

Предсезонный хоккейный турнир «Кубок Минска» стартует в понедельник, 11 августа, и продлится до 17 августа. В соревновании примут участие четыре клуба КХЛ: местное «Динамо», «Адмирал», «Лада» и «Металлург». Игры в столице Белоруссии будут проходить на «Чижовка-Арене» и «Олимпик-Арене». Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей.

Расписание матчей Кубка Минска (московское время):

11 августа

14.00. «Адмирал» — «Лада»

12 августа

19.00. «Динамо» Минск — «Лада»

13 августа

19.00. «Динамо» Минск — «Адмирал»

14 августа

14.00. «Лада» — «Металлург»

15 августа

19.00. «Динамо» Минск — «Металлург»

17 августа

11.00. «Металлург» — «Адмирал»

В прямом эфире матчи Кубка Минска будут показывать каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Белоруссии игры также покажет канал «Беларусь 5».