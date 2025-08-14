Кубок мэра Москвы 2025 года пройдет с 28 по 31 августа

С 28 по 31 августа во дворце спорта «Мегаспорт» состоится 18-й Кубок мэра Москвы по хоккею, организованный Департаментом спорта города Москвы совместно с Федерацией хоккея Москвы.

В турнире примут участие шесть клубов КХЛ: «Спартак», ЦСКА, московское «Динамо», нижегородское «Торпедо», минское «Динамо» и «Шанхай Дрэгонс». Белорусский клуб сыграет на Кубке мэра Москвы впервые.

31 августа перед финальным матчем выступит Дмитрий Маликов. Для болельщиков на протяжении всего турнира будет организована большая развлекательная программа: аэрохоккей, хоккейный керлинг, разнообразные фотозоны и многое другое.

Расписание Кубка мэра Москвы

Групповой этап

28 августа, четверг

14.00. «Динамо» — «Торпедо»

19.30. «Спартак» — ЦСКА

29 августа, пятница

15.30. «Торпедо» — «Динамо» Минск

19.30. «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс»

30 августа, суббота

14.30. ЦСКА — «Шанхай Дрэгонс»

18.30. «Динамо» — «Динамо» Минск

31 августа, воскресенье

12.00. Матч за 5-е место

15.30. Матч за 3-е место

19.30. Финал