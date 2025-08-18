Хоккей
Кубок губернатора Челябинской области: даты проведения, участники турнира, расписание матчей

В Кубке губернатора Челябинской области примут участие четыре клуба
Александр Иткин
редактор интернет отдела

В Кубке губернатора Челябинской области примут участие челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и хоккейный клуб «Сочи». Турнир состоится с 25 по 30 августа и пройдет на ледовой арене «Трактор». Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (московское время).

25 августа, понедельник
13.00. «Сочи» — «Лада»
17.00. «Трактор» — «Амур»

26 августа, вторник
13.00. «Лада» — «Амур»
17.00. «Трактор» — «Сочи»

28 августа, четверг
13.00. «Амур» — «Сочи»
17.00. «Трактор» — «Лада»

29 августа, пятница
13.00. Матч за третье место
17.00. Финал

Хоккейный предсезонный турнир в Челябинске проводится с 2011 года. В 2024 году в соревновании принимали участие «Трактор», «Амур», «Лада» и «Югра», а итоговую победу одержали хозяева.

