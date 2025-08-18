Кубок Блинова: даты проведения, участники турнира, расписание матчей

В Кубке Виктора Блинова примут участие пять команд КХЛ

Турнир, посвящённый памяти Виктора Блинова, состоится в Омске с 20 по 25 августа. Матчи будут проходить на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В турнире примут участие пять клубов КХЛ: «Авангард», «Сибирь», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Северсталь».

Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (московское время).

20 августа, среда

12.00 «Локомотив» — «Северсталь»

16.30 «Авангард» — «Сибирь»

21 августа, четверг

12.00 «Локомотив» — «Сибирь»

16.30 «Авангард» — «Нефтехимик»

22 августа, пятница

16.30 «Северсталь» — «Нефтехимик»

23 августа, суббота

12.00 «Сибирь» — «Северсталь»

16.30 «Авангард» — «Локомотив»

24 августа, воскресенье

12.00 «Локомотив» — «Нефтехимик»

16.30 «Авангард» — «Северсталь»

25 августа, понедельник

10.00 «Сибирь» — «Нефтехимик»

В прямом эфире матчи Кубка Блинова будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».