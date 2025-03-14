Ковальчук: «Думаю, что моя профессиональная карьера подошла к концу»

Хоккеист Илья Ковальчук заявил, что его карьера игрока подошла к концу.

«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдет. Я им занимаюсь всю жизнь», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Последним клубом 41-летнего форварда стал «Спартак», за который он выступал с декабря 2023 года по март 2024-го.

Ковальчук является двукратным чемпионом мира (2008, 2009), победителем Олимпийских игр 2018 года, а также трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021). В НХЛ Ковальчук выступал в периоды с 2001 по 2013 год и с 2018 по 2020 год. В 2004 он стал обладателем «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата КХЛ.