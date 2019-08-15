Коваль возобновит карьеру и сыграет на Кубке Салея

Бывший вратарь сборной Белоруссии Виталий Коваль решил возобновить спортивную карьеру. На Кубке Салея 39-летний голкипер сыграет за команду «Динамо-Молодечно», где занимает должность тренера вратарей.

«Да, это правда. Клуб заявляет меня на «Финал четырех», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ. — Буду ли играть за команду во время регулярного сезона? Пока не знаю. Наша цель — выиграть Кубок Салея. А дальше будем смотреть. Продолжение сотрудничества будет зависеть от результата команды в «Финале четырех» и конкретно от моей игры».



Коваль провел 218 матчей в КХЛ за минское «Динамо», «Атлант», «Торпедо», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».