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Контракт Зубова с ФХР действует до конца сезона

10:19
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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов поделился впечатлениями от работы в национальной команде.

«Я был приятно взволнован вернуться в эту атмосферу, — приводит слова тренера ТАСС. — В сборной России уже много лет поддерживается высокий уровень, и у меня только положительные эмоции. Мой контракт действует до конца сезона».

Также Зубов сказал, что сейчас сконцентрирован на работе в ФХР.

«Что касается возвращения к работе в клубе, то здесь и сейчас я сконцентрирован на работе в ФХР, в сборной России. Что будет завтра и послезавтра — меня не интересует сегодня. Я все же русский, поэтому мне намного почетнее и интереснее работать здесь — на благо российского хоккея», — отметил он.

В конце октября ФХР объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла и молодежный чемпионат мира. 12 ноября Браташ покинул команду по личным причинам, передав свои обязанности Зубову.

13 ноября сборная России сыграет против Швеции на Кубке Карьяла. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12914229

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