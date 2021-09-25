Конгресс ИИХФ не смог выбрать нового президента в первых двух турах
11:35
На полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) проходят выборы нового президента организации.
В первых двух турах ни один кандидат не смог набрать более 50 процентов голосов. По итогам голосования меньше всех голосов набрали чех Петр Бржиза и датчанин Хенрик Бах-Нильсен, которые выбыли из голосования.
Ранее стало известно, что Рене Фазель, который возглавлял ИИХФ с 1994 года, покинет свой пост в сентябре 2021-го.
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