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Конгресс ИИХФ не смог выбрать нового президента в первых двух турах

11:35

На полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) проходят выборы нового президента организации.

В первых двух турах ни один кандидат не смог набрать более 50 процентов голосов. По итогам голосования меньше всех голосов набрали чех Петр Бржиза и датчанин Хенрик Бах-Нильсен, которые выбыли из голосования.

Ранее стало известно, что Рене Фазель, который возглавлял ИИХФ с 1994 года, покинет свой пост в сентябре 2021-го.

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Сергей Разин все материалы автора

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