Конгресс ИИХФ не смог выбрать нового президента в первых двух турах

На полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) проходят выборы нового президента организации.

В первых двух турах ни один кандидат не смог набрать более 50 процентов голосов. По итогам голосования меньше всех голосов набрали чех Петр Бржиза и датчанин Хенрик Бах-Нильсен, которые выбыли из голосования.

Ранее стало известно, что Рене Фазель, который возглавлял ИИХФ с 1994 года, покинет свой пост в сентябре 2021-го.