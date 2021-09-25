Конгресс ИИХФ не смог выбрать нового президента в первом туре

На полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) проходит выборы нового президента организации.

В первом туре голосования ни один кандидат не смог набрать более 50 процентов голосов. Немец Франц Райндль и француз Люк Тардиф получили по 29 голосов (28,1%) от 103 делегатов, белорус Сергей Гончаров — 19 (18,4%), датчанин Хенрик Бах-Нильсен — 18 (17,4%), чех Петр Бржиза — 8 (7,7%). Таким образом, во второй тур не прошел Бржиза.

Ранее стало известно, что Рене Фазель, который возглавлял ИИХФ с 1994 года, покинет свой пост в сентябре 2021-го.