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Сегодня, 17:28

Хоккеист Комтуа: «Матчи с Россией всегда были интересные»

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Чемпион мира по хоккею канадец Максим Комтуа заявил, что ему всегда было интересно играть против сборной России.

— Я не люблю говорить о политике. Мы все знаем, почему сборная России не участвует в соревнованиях. Это не про хоккей и не про спорт, что делает ситуацию печальной. Многие игроки проделали большую работу для того, чтобы играть за национальную команду, они прошли через юниорские и молодежные сборные ради того, чтобы играть на чемпионате мира и Олимпиаде, и я понимаю их разочарование.

Для меня всегда было интересно играть против сборной России. Это были всегда интересные матчи. Это страна с большой хоккейной историей, и всегда была одним из лидеров мирового хоккея, — приводит слова Комтуа ТАСС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022, 2023 и 2024 годов.

Источник: ТАСС
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