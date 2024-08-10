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Сегодня, 16:04

Команды Овечкина и Фетисова сыграли вничью в гала-матче в Подмосковье

Алина Савинова
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Команды обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина и двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова сыграли вничью в хоккейном гала-матче в рамках Кубка Овечкина — 6:6.

Встреча прошла в субботу, 10 августа, на «Арене-Мытищи». В ней также приняли участие форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, победитель Олимпиады Илья Ковальчук, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и другие хоккеисты.

Сын Овечкина Сергей отметился заброшенной шайбой в этой игре.

Детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина» проводится в Московской области с 2018 года. Матчи в этом году проходили с 8 по 10 августа.

Александр Овечкин
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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