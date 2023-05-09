Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в Красноярске
Национальная команда «Россия 25» в рамках «Большого тура сборной» обыграла сборную Белоруссии — 5:1.
Заброшенными шайбами у россиян отметились Василий Глотов, оформивший дубль, Валентин Зыков, Илья Карпухин и Михаил Воробьев. В составе белорусов отличился Сергей Сапего.
Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).
Также россияне и белорусы сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.
Выставочные матчи
Россия 25 — Белоруссия — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Глотов — 2 (бол., Порядин), 8:51 — 1:0. Глотов — 3 (Порядин), 16:24 — 2:0. Сапего — 2 (Белевич, Игнатенко), 16:43 — 2:1. Зыков — 6 (бол., Хайруллин, Никишин), 19:20 — 3:1. Карпухин — 1 (Никишин), 33:41 — 4:1. Воробьев — 1 (Гребенщиков), 45:31 — 5:1.
Вратари: Серебряков — Кульбаков.
Штраф: 16 — 41.
Броски: 40 (16+8+16) — 10 (5+4+1).
Судьи: Кочетов, Лазарев.
9 мая. Красноярск. Платинум Арена Красноярск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3