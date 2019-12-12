Колобков поблагодарил Фазеля за поддержку в проведении в России крупных мероприятий

Министр спорта РФ Павел Колобков поблагодарил главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля за поддержку в проведении в России крупных мероприятий.

— Большое спасибо Рене Фазелю, что вы поддерживаете проведение в России больших форумов и соревнований, — цитирует ТАСС Колобкова. — Мы готовимся к проведению молодежного чемпионата мира. Мы понимаем ответственность, Федерация хоккея России является партнером ИИХФ. Рад, что наша федерация вносит вклад в развитие мирового хоккея и в России проходят не только спортивные соревнования, но и деловые мероприятия.

Рене Фазель: «Будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России»