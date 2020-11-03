Князев и Скотников из-за повреждений покинули сборную России

Сборная России в Twitter сообщила об изменениях в национальной команде на матчи «Кубка Карьяла».

«В связи с микроповреждениями вместо защитника Артемия Князева («Ак Барс») и голкипера Всеволода Скотникова (ЦСКА) в национальную команду вызваны защитник Даниил Кузьмин (ЦСКА) и голкипер Вадим Жеренко («Динамо» М)», — говорится в сообщении.

«Кубок Карьяла» пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября. На сбор российской команды вызваны 27 хоккеистов.