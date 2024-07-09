Клуб из Смоленска сыграет в чемпионате Белоруссии по хоккею

Хоккейный клуб «Славутич», который базируется в Смоленске, в сезоне-2023/24 будет выступать на чемпионате Белоруссии, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

Как говорится в сообщении, во вторник, 9 июля, состоялось заседание исполнительного комитета ФХБ, на котором был утвержден состав участников Экстралиги на новый сезон. Также в чемпионате Белоруссии выступит клуб «Авиатор» (Барановичи). Всего же в турнире примут участие 14 команд.