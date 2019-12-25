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Кирилл Устименко: «Белорусы намного приятнее и добрее, чем москвичи и петербуржцы»

12:34
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Воспитанник белорусского хоккея Кирилл Устименко, заигранный за юниорскую сборную России и задрафтованный «Филадельфией», сравнил белорусов с россиянами.

— В двух словах рассказать о Белоруссии? Красивейшая природа, — цитирует Устименко «Прессбол». — Прекрасные люди. Намного приятнее и добрее, чем те же москвичи и петербуржцы.

Сборная Белоруссии или России? Не хочу говорить ни да, ни нет. Все зависит от предложения и ситуации на конкретный момент. Я очень люблю Белоруссию и никогда этого не стеснялся. И был бы рад играть за сборную моей страны.

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