Каспарайтис: «Думаю, это последняя Олимпиада для Овечкина, где он может взять золотую медаль»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис отреагировал на объявление первой тройки сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.

«Эта тройка — лицо сборной. Саша Овечкин — звезда и играющая легенда нашего хоккея. Безусловно, он должен играть в сборной. Кучеров в последние годы выступает здорово в НХЛ. А Василевский выиграл два Кубка Стэнли подряд. Хорошо, что ему сразу дали ощущение первого вратаря в сборной. Не будет неопределенности по вратарю в сборной, как это было раньше. Сейчас все знают, что на данный момент Василевский — сильнейший вратарь. Панарин? Все знают, что он и так будет играть в сборной. Так же заявляли троих игроков, когда я еще играл. Помню, меня заявили в список первой тройки, хотя я и не был лучшим игроком. Это, наверное, все пиар. Показывают игроков, которых все знают».

Каспарайтис также надеется, что сборная России вместе с Овечкиным сможет взять золотую медаль на Олимпиаде.

«Любая Олимпиада бывает первой и последней. Конечно, Овечкин хотел бы выиграть олимпийское золото, которое является очень достойной наградой. Ему этого не хватает. Надеюсь, что Саша наконец-то выиграет свою золотую олимпийскую медаль. Он все-таки не молодеет, а стареет. Думаю, для него это будет последняя Олимпиада, где можно выиграть золото», — добавил Каспарайтис.

36-летний Александр Овечкин — форвард «Вашингтона». 27-летний Андрей Василевский защищает ворота «Тампы-Бэй», а 28-летний Никита Кучеров играет в нападении этого же клуба.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.

Отметим, что «СЭ» правильно определил первую тройку сборной России.