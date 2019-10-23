Руководители Ночной хоккейной лиги высказались за досрочное прекращение полномочий генерального директора организации Игоря Бахмутова, который занимал этот пост с 2016 года, сообщает РБК. Основным кандидатом на замену является двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. Сроки официального объявления зависят от того, когда будет уволен Бахмутов.

Месяц назад участники соревнований лиги написали петицию за отставку Бахмутова. По их словам, снижается уровень и растет коммерциализация любительских турниров.

Касатонов является членом совета легенд Ночной хоккейной лиги. В 1998 и 2014 году он занимал должность генерального менеджера сборной России на Олимпийских играх.