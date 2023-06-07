Капитан сборной России по следж-хоккею объяснил важность Кубка Континента

Капитан сборной России-1 по следж-хоккею Дмитрий Лисов прокомментировал «СЭ» участие в Кубке Континента.

— Это наш третий турнир сборными в Сочи, — отметил Лисов. — Первый проходил в Уфе еще клубами. С радостью приезжаю на этот турнир. Здесь созданы нереальные условия. Приехать летом в Сочи — просто космос. А мы еще играем на льду. Конечно, этот турнир важен для практики. Спасибо ребятам из Армении и Казахстана, что откликнулись и приехали на турнир получить международную практику. Команда Казахстана не так давно вернулась с чемпионата мира группы «С». Они вышли в группу «В». Мы их всегда поддерживаем. Надеюсь, армяне тоже подтянутся и начнут участвовать в чемпионатах мира.

Кубок Континента по следж-хоккею проходит в Сочи с 6 по 10 июня. В турнире, помимо двух сборных России, участвуют команды Казахстана и Армении. 8 июня пройдут заключительные матчи группового этапа, а 10 июня состоятся медальные игры.