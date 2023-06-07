Капитан сборной России по следж-хоккею объяснил важность Кубка Континента
Капитан сборной России-1 по следж-хоккею Дмитрий Лисов прокомментировал «СЭ» участие в Кубке Континента.
— Это наш третий турнир сборными в Сочи, — отметил Лисов. — Первый проходил в Уфе еще клубами. С радостью приезжаю на этот турнир. Здесь созданы нереальные условия. Приехать летом в Сочи — просто космос. А мы еще играем на льду. Конечно, этот турнир важен для практики. Спасибо ребятам из Армении и Казахстана, что откликнулись и приехали на турнир получить международную практику. Команда Казахстана не так давно вернулась с чемпионата мира группы «С». Они вышли в группу «В». Мы их всегда поддерживаем. Надеюсь, армяне тоже подтянутся и начнут участвовать в чемпионатах мира.
Кубок Континента по следж-хоккею проходит в Сочи с 6 по 10 июня. В турнире, помимо двух сборных России, участвуют команды Казахстана и Армении. 8 июня пройдут заключительные матчи группового этапа, а 10 июня состоятся медальные игры.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3