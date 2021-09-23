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Кандидат в президенты ИИХФ Райндль: «Люблю Россию как хоккейную страну»

20:21
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Кандидат в президенты ИИХФ Франц Райндль ответил на вопросы журналистов на гала-матче в честь нынешнего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

— Будете ли вы любить Россию так, как любил ее Рене Фазель?

— От всего сердца могу сказать, что люблю Россию как хоккейную страну. В те времена, когда я играл, знал всех хоккеистов сборной России. Но, к сожалению, только со спины, потому что они были слишком быстрыми. Тогда сборная России была невероятным героем для всех нас. Я люблю Россию, потому что это хоккейная страна. Мне нравится, как здесь развивают молодых игроков.

— Русский язык уже начали учить?

— Я знаю несколько слов: «поехали», «пожалуйста» и так далее. Сейчас я нахожусь в России и стараюсь читать вывески. Знаю, что Рене Фазель хорошо говорит на русском. Обучение языку занимает время.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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