«Калгари» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ
«Калгари Флэймз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Игра пройдет на арене «Скоушабэнк Сэдлдоум» в Калгари (Канада) и начнется в 04.00 мск.
Где смотреть матч «Калгари» — «Миннесота»
Следить за ключевыми обытиями игры «Калгари» — «Миннесота» можно в хоккейном матч-центре сайта «СЭ».
«Калгари» к 17 ноября набрал 19 очков после 21 матча и занимал шестое место в Тихоокеанском дивизионе. В последней подтвержденной перед этой датой встрече «Флэймз» уступили «Анахайму» (1:6). На 17 ноября у команды также была запланирована выездная игра против «Сан-Хосе».
«Миннесота» в предыдущем матче 17 ноября дома разгромила «Нэшвилл» (7:3). Нападающий Юэль Эрикссон Эк набрал четыре результативных балла. После 23 встреч «Уайлд» имеют 36 очков и занимают первое место в Центральном дивизионе Западной конференции.
За «Миннесоту» выступают российские нападающие Кирилл Капризов, Максим Шабанов и Данила Юров. Команда подходит к выездной встрече после продолжительной серии матчей с набранными очками.
НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика российских хоккеистов и последние новости — на «СЭ»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|29
|14
|15
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|9
|Ак Барс
|30
|13
|17
|29
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Спартак
|29
|15
|14
|35
|4
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|5
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|27
|13
|14
|28
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
|20.11
|15:30
|Сибирь – Автомобилист
|- : -
|20.11
|16:30
|Авангард – Барыс
|- : -
|20.11
|19:00
|Торпедо НН – Локомотив
|- : -
|20.11
|19:00
|Северсталь – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – ЦСКА
|- : -