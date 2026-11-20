«Калгари» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ

«Калгари Флэймз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Игра пройдет на арене «Скоушабэнк Сэдлдоум» в Калгари (Канада) и начнется в 04.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 04:00. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Миннесота

Где смотреть матч «Калгари» — «Миннесота»

Следить за ключевыми обытиями игры «Калгари» — «Миннесота» можно в хоккейном матч-центре сайта «СЭ».

«Калгари» к 17 ноября набрал 19 очков после 21 матча и занимал шестое место в Тихоокеанском дивизионе. В последней подтвержденной перед этой датой встрече «Флэймз» уступили «Анахайму» (1:6). На 17 ноября у команды также была запланирована выездная игра против «Сан-Хосе».

«Миннесота» в предыдущем матче 17 ноября дома разгромила «Нэшвилл» (7:3). Нападающий Юэль Эрикссон Эк набрал четыре результативных балла. После 23 встреч «Уайлд» имеют 36 очков и занимают первое место в Центральном дивизионе Западной конференции.

За «Миннесоту» выступают российские нападающие Кирилл Капризов, Максим Шабанов и Данила Юров. Команда подходит к выездной встрече после продолжительной серии матчей с набранными очками.

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