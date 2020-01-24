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Как ломают бывшую арену «Спартака» в Сокольниках

19:21
Ледовый дворец спорта в Сокольниках. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Ледовый дворец спорта в Сокольниках. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Рабочие начали демонтаж Ледового дворца «Сокольники». В настоящее время снесены три помещения, пристроеных к трибунам арены на уровне первого этажа. Летом текущего года планируется демонтировать арену полностью. На его месте будет возведен современный ледовый комплекс с двумя ледовыми площадками, игровым залом и бизнес-центром.

Арена в Сокольниках была построена в 1956 году и стала одной из первых площадок в СССР с искусственным льдом.

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