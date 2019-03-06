Как хоккеистам надо выходить на лед? Очень смешное и милое видео

Игроки американской детской команды "Бедфорд Блюз" не смогли выйти на лед самостоятельно, сообщает в своем Твиттере журналист NBCSports Катрин Таппен. Юные семилетние и восьмилетние спортсмены плохо держались на коньках и падали.

– В пятницу вечером тренеры помогали им выйти на лед, потому что мы думали, что им это необходимо, – сказал один из тренеров "Блюз" Джесси Роджерс. – Но в субботу они захотели сделать это сами.