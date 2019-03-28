Известного в прошлом хоккеиста нашли мертвым в его доме в Подмосковье

Победитель МЧМ-1976 м призер чемпионата СССР Сергей Подгорцев скоропостижно ушел из жизни, сообщает "Подмосковье сегодня". Бывшему спортсмену было 62 года.

После завершения карьеры игрока Подгорцев вел уединенный образ жизни, в основном в деревне Карабаново в Подмосковье. За много лет на хоккейных матчах не появлялся, с бывшими партнерами отношений не поддерживал. Известно только, что оставил семью, в которой росла дочь.

В последний путь экс-хоккеиста провожал узкий круг родственников. Похоронен Подгорцев в Мамонтово.