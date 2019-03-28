Известного в прошлом хоккеиста нашли мертвым в его доме в Подмосковье

Победитель МЧМ-1976 м призер чемпионата СССР Сергей Подгорцев скоропостижно ушел из жизни, сообщает "Подмосковье сегодня". Бывшему спортсмену было 62 года.
После завершения карьеры игрока Подгорцев вел уединенный образ жизни, в основном в деревне Карабаново в Подмосковье. За много лет на хоккейных матчах не появлялся, с бывшими партнерами отношений не поддерживал. Известно только, что оставил семью, в которой росла дочь.
В последний путь экс-хоккеиста провожал узкий круг родственников. Похоронен Подгорцев в Мамонтово.
Дополнительная информация
https://mosregtoday.ru/culture/izvestnogo-v-proshlom-hokkeista-nashli-mertvym-v-ego-dome-v-podmoskov-e/?fbclid=IwAR2aytrlCM-ITi-vvj_HhO408erHjbIbjJ7Lc8NcPPZuu-XflHSnDjo5INg
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