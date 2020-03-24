Из-за коронавируса впервые за 102 года не будет разыгран Мемориальный кубок

Канадская хоккейная лига (CHL) официально объявила об отмене плей-офф, а также Мемориального кубка по причине распространения коронавируса.

Розыгрыш Мемориального кубка должен был состояться в Келоуне с 22 по 31 мая. В турнире принимают участие четыре команды — команда-хозяин соревнований и победители трех лиг — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

Впервые за 102 года кубок не будет разыгран.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.