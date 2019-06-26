Источник: врачи не дают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Врачи не дают следователям разрешения на допрос старшего сына экс-вратаря сборной России Максима Соколова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах. 18-летний Максим Соколов-младший изначально подозревался в убийстве своей матери Ирины. По сообщениям СМИ, экспертиза показала, что убийство совершил младший сын, 15-летний Арсений. Тем не менее, следователи опровергли данную информацию.

Старший сын был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Старший сын находится в больнице. Медики не дают следователям разрешения на его допрос из-за его состояния", - заявил источник.

Следователи опровергли информацию о результатах экспертизы по убийству жены Максима Соколова //

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