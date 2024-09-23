Источник: в Финляндии ограбили принадлежащую россиянам арену Helsinki Hall

Неизвестные ограбили здание спортивно-концертной арены Helsinki Hall, которая принадлежит российским бизнесменам.

По данным источника, злоумышленники украли мебель, алкоголь и свитер.

«По актуальным данным, воры похитили в основном небольшое имущество — некоторую мебель, алкоголь и, как считается, ценный игровой свитер», — сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Информацию подтвердили в полиции Хельсинки. Ранее сообщалось, что владельцами стадиона являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.