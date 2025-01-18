Роднина: «Не назвала бы заявления Тардифа программными»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.
«Не назвала бы заявления Тардифа программными. Мне кажется, это люди начали высказывать свои оценки или, скорее, даже мнения по итогам предыдущих нескольких лет, когда наши спортсмены были отстранены. В начале высказывания, может, и были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации», — цитирует «ВсеПроСпорт» Роднину.
С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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