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Сегодня, 05:15

Роднина: «Не назвала бы заявления Тардифа программными»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Не назвала бы заявления Тардифа программными. Мне кажется, это люди начали высказывать свои оценки или, скорее, даже мнения по итогам предыдущих нескольких лет, когда наши спортсмены были отстранены. В начале высказывания, может, и были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации», — цитирует «ВсеПроСпорт» Роднину.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Источник: «ВсеПроСпорт»
Ирина Роднина
Люк Тардиф
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Рейнджерс 44 21 23 45
7 Питтсбург 46 18 28 44
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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Каролина – Вегас
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18.01 03:00
Баффало – Питтсбург
 - : -
18.01 20:30
Нью-Джерси – Филадельфия
 - : -
18.01 23:00
Оттава – Бостон
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