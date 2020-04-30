ИИХФ представила символическую сборную Латвии всех времен. В нее вошли главный тренер «Спартака», бывший рулевой сборной России Олег Знарок, а также ассистент главного тренера «Торпедо» Сандис Озолиньш.

Полностью состав сборной Латвии выглядит следующим образом: Артур Ирбе, Сандис Озолиньш — Карлис Скрастиньш, Хелмут Балдерис — Сергей Жолток — Олег Знарок.

Большая часть карьеры Балдериса прошла во времена СССР. За Латвию он сыграл лишь в отборочном турнире к чемпионату мира-1993. В составе советской команды он трижды завоевывал золото ЧМ и серебро Олимпиады-1980. Ирбе дважды выигрывал чемпионат мира со сборной СССР.

Скрастиньш разбился в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года вместе со всей командой «Локомотив». Ему было 37 лет. Жолток умер от сердечного приступа в 2004 году в возрасте 31 года.