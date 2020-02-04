ИИХФ включил Алексея Яшина в Зал хоккейной славы

Сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) анонсировал включение в Зал хоккейной славы бывшего нападающего сборной России Алексея Яшина.

Яшин стал первым игроком, включенным в Зал славы ИИХФ в 2020 году. 46-летнему россиянину вручат премию на церемонии в Цюрихе 24 мая, в последний день чемпионата мира.

The first Player inductee to the IIHF Hall of Fame Class of 2020 is a big one! The IIHF Hall of Fame welcomes «Captain Russia» AKA ice hockey star Alexei Yashin to its pantheon of legends. @russiahockey Story: https://t.co/JJWzP9pSkS pic.twitter.com/S7Xt8Sv7B0 — IIHF (@IIHFHockey) February 4, 2020

В России Яшин выступал за «Луч», «Автомобилист», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и СКА. В 1992-м году «Оттава» выбрала Яшина под вторым номером драфта, он присоединился к команде год спустя. В НХЛ россиянин, помимо «Оттавы», выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». Яшин — трижды участник матча всех звезд НХЛ, чемпион мира-1993, на его счету 5 регулярных сезонов подряд с 70+ очками в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего Яшин провел в НХЛ 850 матчей, в его активе 337 голов и 444 результативных передачи.