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ИИХФ включил Алексея Яшина в Зал хоккейной славы

16:33
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Сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) анонсировал включение в Зал хоккейной славы бывшего нападающего сборной России Алексея Яшина.

Яшин стал первым игроком, включенным в Зал славы ИИХФ в 2020 году. 46-летнему россиянину вручат премию на церемонии в Цюрихе 24 мая, в последний день чемпионата мира.

В России Яшин выступал за «Луч», «Автомобилист», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и СКА. В 1992-м году «Оттава» выбрала Яшина под вторым номером драфта, он присоединился к команде год спустя. В НХЛ россиянин, помимо «Оттавы», выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». Яшин — трижды участник матча всех звезд НХЛ, чемпион мира-1993, на его счету 5 регулярных сезонов подряд с 70+ очками в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего Яшин провел в НХЛ 850 матчей, в его активе 337 голов и 444 результативных передачи.

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