ИИХФ рассмотрит возможные нарушения Фазелем кодекса организации

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Совет по этике Международной федерации хоккея рассмотрит возможные нарушения экс-президентом ИИХФ Рене Фазелем кодекса организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ИИХФ.

ИИХФ начала расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении кодекса этики