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Игроков молодежной сборной Канады вызвали в полицию по делу об изнасиловании

Алина Савинова
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Пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады образца 2018 года вызвали в полицию Лондона в провинции Онтарио, сообщает The Globe and Mail.

Отмечается, что спортсменам будут предъявлены обвинения по делу о сексуальном насилии.

В 2022 году 24-летняя женщина заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких игроков Канадской хоккейной лиги в 2018 году. Сообщалось, что Hockey Canada урегулировала спор с женщиной, заплатив 2,7 миллиона долларов. Обвинения в адрес восьми неназванных игроков, среди которых были члены молодежной сборной Канады 2018 года, не были доказаны в суде. После серии скандалов на эту тему глава совета директоров Федерации хоккея Канады Марк Бринд'Амор покинул свой пост.

Ранее НХЛ сообщала, что проведет внутреннее расследование в отношении игроков молодежной сборной Канады образца 2018 года в связи с обвинениями в сексуальном насилии. 24 января стало известно, что вратарь «Филадельфии» Картер Харт взял отпуск по личным причинам. Расположение «Калгари» по такой же причине покинул форвард Диллон Дюбе. Оба были членами молодежной сборной Канады на чемпионате мира-2018.

Источник: https://www.theglobeandmail.com/canada/article-2018-hockey-canada-world-juniors-surrender/
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Трактор 55 30 25 66
6 Лада 56 27 29 66
7 Ак Барс 53 31 22 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 54 21 33 53
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 54 35 19 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 54 27 27 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 54 16 38 38
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Амур – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
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