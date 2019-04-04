Игроков минской "Юности" подозревают в распространении наркотиков

Игроков минской "Юности" подозревают в незаконном обороте наркотических средств, информирует официальный сайт МВД Республики Белоруссия. Есть основания полагать, что факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны. ​

– Вечером 1 апреля наряд патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД патрулировал окрестности столичного проспекта Победителей, – говорится в сообщении. -Внимание сотрудников привлекли два молодых человека, которые, завидев стражей порядка, принялись нервно прятать что-то по карманам.

Причины подозрительного поведения стали понятны, когда на предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака "насвай", стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков. Вскоре установили и личности задержанных – ими оказались защитник и нападающий хоккейного клуба "Юность-Минск". Результаты исследований ГКСЭ подтвердили, что изъятое вещество действительно является гашишем.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД выяснили, что к распространению наркотика непосредственное отношение имеют еще двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день. Также была получена информация, что изъятый гашиш – остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.

Оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки распространения зелья. Кроме непосредственно задержания причастных к сбыту лиц предстоит детально разобраться с различными аспектами произошедшего. Например, правоохранители будут выяснять схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) участвовал в этом.

Конечно, ситуация вызывает и ряд общих вопросов, связанных с поведением игроков одного из самых популярных видов спорта. Особенно, если учесть, что развитию хоккея уделяется пристальное внимание на самом высоком государственном уровне. Да и у любого болельщика подобное неблаговидное увлечение игроков вызывает, мягко говоря, досаду и недоумение. Ведь всем понятно, что адепты спорта должны популяризировать идеи здорового образа жизни, а не наоборот…

Возбуждены уголовные дела по чч. 1, 2 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Устанавливаются источники поступления наркотиков.