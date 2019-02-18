Хоккейный матч на Северном полюсе пройдет весной 2020 года

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов сообщил, что матч по хоккею с участием политиков, голливудских звезд, спортсменов и общественных деятелей пройдет на Северном полюсе в апреле следующего года.

- Климатическая ситуация на сегодняшний день в мире неблагоприятна, - приводит ТАСС слова Фетисова. - У меня родился проект собрать известных спортсменов, голливудских звезд, политиков, общественников и вместе сыграть в хоккей, тем самым послать месседж миру, насколько не проста ситуация. Сегодня ситуация с климатом - это то, что может объединить людей и заставить оставить все конфликты - политические, региональные и другие. К сожалению, мы не смогли подготовить игру в этом году из-за нехватки времени, но в апреле следующего года она состоится там, где и планировали [на Северном полюсе].