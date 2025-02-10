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10 февраля 2025, 12:35

Хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков Гонконга

Даниил Аршавский
Хоккеисты сборной Туркменистана
Фото Global Look Press

Хоккеисты сборной Туркмении набросились на игроков Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр (1:5), сообщает пресс-служба олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).

По данным источника, игроки команды Туркмении Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на победивших соперников из сборной Гонконга во время послематчевых рукопожатий. Гонконгские спортсмены не получили травм.

«Глава делегации Гонконга на зимних Азиатских играх обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и соответствующие организации, участвующие в организации Игр, с просьбой принять дисциплинарные меры на основе произошедшего для обеспечения личной безопасности всех спортсменов, участвующих в Играх», — гласит заявление SF&OC.

Все туркменские хоккеисты получили большие штрафы «5+20».

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
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11 Адмирал 68 20 48 52
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2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
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8 Спартак 68 35 33 79
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10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
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4. Авангард - Локомотив
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5. Локомотив - Авангард
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1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
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2. Динамо Мн - Ак Барс
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4 - 0
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0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
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3. ЦСКА - Авангард
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5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
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Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
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1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
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1 - 0
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Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
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4 - 1
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Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
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1 - 4
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
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1. ЦСКА - СКА
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1 - 0
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
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3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
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