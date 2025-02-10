Хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков Гонконга

Хоккеисты сборной Туркмении набросились на игроков Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр (1:5), сообщает пресс-служба олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).

По данным источника, игроки команды Туркмении Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на победивших соперников из сборной Гонконга во время послематчевых рукопожатий. Гонконгские спортсмены не получили травм.

«Глава делегации Гонконга на зимних Азиатских играх обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и соответствующие организации, участвующие в организации Игр, с просьбой принять дисциплинарные меры на основе произошедшего для обеспечения личной безопасности всех спортсменов, участвующих в Играх», — гласит заявление SF&OC.

Все туркменские хоккеисты получили большие штрафы «5+20».