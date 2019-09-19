Хоккеисты молодежного клуба «Рязань» подверглись нападению в Новомосковске. Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов дал комментарий случившемуся инциденту.

— Вчера молодежная команда ХК «Рязань» сыграла свой первый матч в Новомосковске. После встречи с местным клубом «Академией Михайлова» в раздевалку наших ребят вошли посторонние люди. В адрес Артема Шакирова посыпались оскорбления и угрозы. Человек, внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО «ГК Полипласт», попытался ударить Артема. За спортсмена вступился главный тренер ХК «Рязань» Алексей Храмцов. В ответ его тоже оскорбили. Что было дальше — смотрите на видео. Сразу же оговорюсь, что этот вопиющий поступок мы не оставим без внимания, никто не позволит спустить ситуацию на тормозах. Мы своих не бросаем, — написал Арапов в Facebook.

По факту инцидента будет подано официальное заявление в полицию.