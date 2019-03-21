Хоккеиста Фролова призвали отказаться от иска в адрес Юлии Началовой. Долг может перейти на ее 12-летнюю дочь

Юрист Максим Суров, который представляет интересы умершей Юлии Началовой, в эфире "Пусть говорят" заявил, что у него есть три иска в адрес певицы. Гости студии призвали хоккеиста Александра Фролова отказаться от договых претензий к певице.

Фролов и Началова были женаты с 2011 по 2016 год. Ранее сообщалось, что хоккеист хочет отсудить половину квартиры, которая досталась артистке от бывшего мужа Евгения Алдонина, и 20 миллионов рублей. Вместе с тем, представитель Фролова опроверг информацию о подаче спортсменом иска в суд о правах на квартиру Началовой.

Кроме того, юрист Суров в эфире на Первом канале заявил, что долговые обязательства Началовой могут лечь на плечи ее 12-летней дочери.